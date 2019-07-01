‘Hırsızlık süsüyle babamı öldür’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bayrampaşa'da erkek arkadaşına hırsız süsüyle babasını öldürme planı yapan 17 yaşındaki Nigar Z.Ü. tutuklandı. Baba Recai Ü. (56) ağır yaralı. Olay, Terazidere Mahallesi'ndeki evde geçen cuma 04.15'te yaşandı. İddiaya göre; Nigar Z.Ü. erkek arkadaşı Abdülkadir Y.'den (19) babasını öldürmesini istedi. Bayrampaşa Emniyeti Asayiş Büro'daki ifadesinde Nigar Z.Ü. "Babamla aram iyi değildi. Ondan kurtulmak istedim. Bunu erkek arkadaşıma söyledim. Beraber plan yaptık. 'Bir arkadaşınla birlikte eve gel. Hırsızlık süsü vererek evdeki uyuşturucu ve silahları al. Çıkan arbede de babamı öldür. Ben bir kaç gün yas tutarım sonra herşey normale döner. Eve hırsız girdi ev sahibini öldürdü olayı olur' dedim" şeklinde konuştu. Olayda bıçaklanarak ağır yaralanan baba, Sultangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Evde suçüstü yakalanan Cihan B. (22) ve kaçtıktan sonra yakalanan Abdülkadir Y. "Kasten öldürmek" suçundan cezaevine gönderildi. Babasını kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklanan Nigar Z.Ü. ve kardeşinin beyanıyla evde yapılan aramada 2 kiloya yakın uyuşturucu ve iki tabanca ele geçirildi. Baba iyileşirse hakkında yasal işlem yapılacak.