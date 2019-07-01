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İlaç devine en iyi işveren ödülü

Giriş Tarihi: 1.7.2019
İlaç devine en iyi işveren ödülü
Uluslararası ilaç sektörünün öncü kuruluşlarından Fransız ilaç devi Servier, son yıllarda gösterdiği başarılı performansını ödülle taçlandırdı. Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeye göre Servier İlaç, 250-500 kategorisinde çalışanları için harika işyeri oluşturduğu için "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2019" ödülüne layık görüldü. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu konularında analiz edilen Servier'in ödülünü Ulusal Satış Direktörü Tekin Kızılkaya ve İnsan Kaynakları (İK) Direktörü Zeynep Ağar aldı.
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İlaç devine en iyi işveren ödülü
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