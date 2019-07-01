Haberler Yaşam Haberleri İmar barışı ne zaman bitiyor süre uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

İmar barışı ne zaman bitiyor süre uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar... Bugüne kadar 10 milyon 250 bin başvuru alınan İmar Barışı'nda son başvuru tarihlerinin ne zaman olduğu merak edilerek araştırılıyor. İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi uzatılacak mı? sorularını yoğun olarak merak eden vatandaşlar bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte İmar Barışı son başvuru tarihlerine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 13:41