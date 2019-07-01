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İmar barışı ne zaman bitiyor süre uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Bugüne kadar 10 milyon 250 bin başvuru alınan İmar Barışı'nda son başvuru tarihlerinin ne zaman olduğu merak edilerek araştırılıyor. İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi uzatılacak mı? sorularını yoğun olarak merak eden vatandaşlar bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte İmar Barışı son başvuru tarihlerine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 13:41
İmar barışı ne zaman bitiyor süre uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen porojede Milyonlarca vatandaş İmar Barışı son başvuru tarihlerinin ne zaman olacağını merak ederek araştırıyor. En fazla başvuruyu İstanbul'dan alan projede İzmir ili de 2. sırada yer alıyor. Bugüne kadar 10 milyon 250 bin vatandaşın başvuru yaptığı İmar barışı ne zaman bitiyor? İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

İMAR BARIŞI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İmar Barışı son başvuru tarihlerine ilişkin tüm güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...

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İmar barışı ne zaman bitiyor süre uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
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