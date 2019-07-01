Kazalara 12 kurban

BUGÜN NELER OLDU

Eskişehir'de yaşayan Ertunç ailesi, önceki gün İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak, dün sabah saat 07.00 sıralarında Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyü yakınlarına geldiğinde, özel bir şirkette çalışan olan Erkan Ertunç'un (43) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, köprünün demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile yanlarındaki arkadaşı Hatice Pektaş (41) öldü. Sürücünün eşi Zülal Ertunç (40) ile çocukları Eray Ertunç (10) ve Egehan Ertunç (3) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük Eray'da hayatını kaybetti. Ölen Erkan Ertunç'un katıldıkları düğünü sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ve bir gün önce de "İyi bir insan mıyım bilmiyorum, ama kötü biri olmadığıma eminim. O yüzden ben belki kazanamam, ama siz mutlaka kaybedeceksiniz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.İzmir'de dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, İzmir-Çeşme Otoyolundan Balçova yönüne giden ve aşırı hız yaptığı belirtilen otomobil, Üçkuyular Marina Kavşağında kontrolden çıktı. Önce trafik ışıklarına, ardından da kavşakta bulunan MOBESE direğine çarpan otomobilde bulunan Bilal Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal araçtan fırlayarak öldü. Kim olduğu belirlenemeyen sürücünün emniyet kemerini arkadan taktığı, yolcu koltuğunda olan arkadaşının ise emniyet kemerini hiç takmadığı belirlendi.Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, le Bektaş Has'ın (22) kullandığı hafif ticari araç ile Şeyho Koç'un kullandığı traktör, Elbistan- Malatya karayolunun 137üncü kilometresindeki Demircilik Mahallesi girişinde çarpıştı. Sürücü Bektaş Has ile yanındaki Ali Söylemez (50), ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkışarak öldü. Resul Erdoğan (27) ise yaralı kurtuldu.Siirt'in Kurtalan ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan ve arkasında harç makinesi de takılı olan Mehmet Emin Kızılçınar'ın kullandığı plakalı minibüs, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kızılçınar'ın olay yerinde öldüğü kazada 5 işçi ise hafif yaralandı.Gaziantep'te, Murat Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, kavşakta, Yavuzeli yolunun 10'uncu kilometresindeki kavşakta, TIR'a çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan Murat Yılmaz öldü.Kocaeli'deki kazada ise otomobil motosiklet sürücüsü Yasin Gür'ün (33) ölümüne neden oldu.Sivas'taki kazada da TIR, düğün konvoyuna daldı. Kazada Aliye Köse (48) hayatını kaybetti.Bursa'da, Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesindeki evlerinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Sinan Kozuk, Mustafa Ö'nün kullandığı otomobilin altında kalarak öldü.