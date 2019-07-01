Kendisi 6 böbreği 56 yaşında

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Sağlıklı doğan Mir Bekirhan Coşkun'a 6 aylıkken dünyada 2 bin Türkiye'de 100 kişide görülen genetik hastalık "Sistinozis" teşhisi kondu. Başta böbrek birçok organa zarar veren bu hastalıkla mücadele eden çocuk, 6 yaşına geldiğinde böbrekleri çalışmaz hale geldi. 56 yaşındaki babaannesi Göler Coşkun'dan nakledilen böbrek ile hayata yeniden bağlanan çocuğun tek hayali büyünce gazeteci olmak.Bitlis'te yaşayan Coşkun çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 3'üncü çocuklarına "Mir Bekirhan" ismini koydu. 6 aylık olduğunda çocukta aşırı kilo kaybı ve gelişim geriliği görüldü. Yediklerini sürekli çıkaran Mir Bekirhan, hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde çocuğa "Sistinozis" teşhisi kondu. Hemen ilaç tedavisine başlandı. Hastalıkla mücadele ederek 6 yaşına gelen çocuğa geçen ay yapılan son kontrolde her iki böbreğinin de çalışmaz hale geldiği söylendi. Çocuk hayatını ya haftada 3 gün diyalize girerek ya da böbrek nakli olarak sürdürecekti. Ailesi nakil yaptırmak için hemen Bitlis'ten İstanbul'a geldi. Coşkun ailesinin tümü çocuklarına böbreğini vermek için gönüllü oldu. Memorial Hizmet Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan tetkiklerde bir tek babaanne Göler Coşkun'un torunu ile dokularının uyuştuğu belirlendi. Geçen hafta Op. Dr. Serkan Akıncı ve ekibi tarafından babaanneden alınan böbrek başarılı bir şekilde torununa nakledildi.Torununun bu hastalık ile nasıl mücadele ettiğine şahit olduğunu, böbreğini ise hiç düşünmeden bağışladığını söyleyen babaanne "Torunuma bu hastalık teşhisi konulduğunda daha minicik bir bebekti. O minicik bedeniyle bu hastalık ile mücadele eden Mir Bekirhan'a gerekirse tüm organlarımı bağışlarım" dedi.Hayata ikinci kez "merhaba" diyen Mir Bekirhan ise "Babaannem bana böbreğini verdi, ben de ona çok sevdiğim köftemden biraz vereceğim. Hem ben büyüdüğümde gazeteci olacağım, haber yapacağım. Doktor amca benim eski böbreğim şimdi nerede?" diyerek sevimli tavırlarıyla kendisini tedavi eden sağlık çalışanları ve ailesinin mutluluğuna mutluluk katıyor.Op. Dr. Serkan Akıncı, şunları söyledi: "Mir Bekirhan daha 6 aylık bebekken dünyada çok nadir görülen genetik bir hastalık olan sistinozis teşhisi konulmuş. Bu hastalık başta böbrek olmak üzere birçok organa zarar vermektedir. Doktorları gerekli ilaç tedavisini yapmış. Ancak 6 yaşına geldiğinde böbrekleri çalışmaz hale gelmiş. Diyaliz ve nakilden başka çaresi yoktu. Babaannesinin dokusu uyumlu çıkınca nakli başarıyla yaptık. Mir Bekirhan babaannesinden nakledilen böbrek ile sağlığına kavuştu. Artık yaşıtları gibi büyüyebilecek."