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ne zaman idrak edilecek? Diyanet: 2019 kaç gün, 9 gün mü?

Son günlerin merakla beklenen ve dini günlerimizden biri olan 'na sayılı günler kaldı. Müslüman kardeşlerimizi yakından ilgilendiren 2019 ise kaç gün sürecek merak ediliyor. Aile, akraba ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar’’ , tatil kaç gün sürecek, 9 gün mü olacak?’’ sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İslâm'da bu bayramın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Tatil kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 1.7.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 09:15
Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Diyanet: 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?

tarihi tüm yurttaşlar tarafından merak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 dini günler takvimini duyurdu. Tatile çıkmak isteyen, aile, eş, dost ve akraba ziyareti yapmak isteyenler '' kaç gün olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Planlar yapılıyor, tatil rezervasyonları başlıyor. Şimdi ise gözler İslam aleminin dört gözle beklediği tatil günleri açıklamasında. İslam alemi için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen 2019 dini tatil takvimini bu başlık altında bulabileceksiniz. Peki ve hangi gün denk geliyor? İşte ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı, takvimini vatandaşlara duyurdu.

İşte merak edilen o takvim;

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