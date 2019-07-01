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’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

’de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvuranların toplam sayısı 11’den 14’e çıktı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 16:45
Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artarken, 2 kişi daha bu nedenle hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Toros Devlet Hastanesinde de 2 kişinin daha önce yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

14 KİŞİ BAŞVURDU

Bu arada, Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvuranların toplam sayısı 11'den 14'e çıktı. Mersin Şehir Hastanesine sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla 3 kişinin daha başvurduğu öğrenildi. Böylece, Şehir Hastanesinde sahte alkolden tedavi görenlerin sayısı 5'e yükselirken, hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
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