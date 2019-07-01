Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte alkol nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artarken, 2 kişi daha bu nedenle hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Toros Devlet Hastanesinde de 2 kişinin daha önce yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.



14 KİŞİ BAŞVURDU



Bu arada, Mersin'de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvuranların toplam sayısı 11'den 14'e çıktı. Mersin Şehir Hastanesine sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla 3 kişinin daha başvurduğu öğrenildi. Böylece, Şehir Hastanesinde sahte alkolden tedavi görenlerin sayısı 5'e yükselirken, hastalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.