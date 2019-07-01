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Meteoroloji’den ve yağış uyarısı! Meteoroloji o güne dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve yağış uyarısı geldi. Temmuz tam olarak girmemiz ile birlikte sıcakların daha çok artması bekleniyordu. Meteoroloji’den de bu konuyu destekler açıklama geldi. Önümüzdeki 4-5 gün birçok ilimizde sıcaklıklar oldukça yüksek derece de olacak. Ancak Meteoroloji yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna Cuma gününe dikkat çekti. Cuma günü yurt genelinde görülebilecek yağış uyarıları geldi. Peki, İstanbul’da yağış görülecek mi? İşte 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 1.7.2019 08:09
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Meteoroloji o güne dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan haberine göre yağış ve fırtınayla ilgili uyarılar geldi. Temmuz ayına girişimiz ile birlikte sıcak havaların daha da artması bekleniyordu. Konuyla ilgili yayınlanan rapor ise bu tezi destekler nitelikte olsa da Meteoroloji yaptığı uyarı da Cuma gününe dikkat çekti. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalarda Cuma günü yurdun birçok kesiminde yağış ve fırtına görülecek. İşte hazırlanan 5 günlük rapor doğrultusunda yurt genelinde 1 Temmuz

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasını bu başlık altından bulabilir konuyla ilgili incelemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz...

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Meteoroloji o güne dikkat çekti
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