Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Meteoroloji o güne dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son dakika haberine göre yağış ve fırtınayla ilgili uyarılar geldi. Temmuz ayına girişimiz ile birlikte sıcak havaların daha da artması bekleniyordu. Konuyla ilgili yayınlanan rapor ise bu tezi destekler nitelikte olsa da Meteoroloji yaptığı uyarı da Cuma gününe dikkat çekti. Meteoroloji'den yapılan son açıklamalarda Cuma günü yurdun birçok kesiminde yağış ve fırtına görülecek. İşte hazırlanan 5 günlük rapor doğrultusunda yurt genelinde hava durumu 1 Temmuz

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasını bu başlık altından bulabilir konuyla ilgili incelemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz...