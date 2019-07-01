Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Meteoroloji tarih verdi...

Temmuz ayı itibari ile sıcaklıklar yükselirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de peş peşe son dakika uyarıları geliyor. 5 günlük tahmin raporunu son dakika olarak paylaşan MGM, haftanın sonlarına doğru görülmesi beklenen yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Ege, Akdeniz ve Marmara'da yükselen sıcaklıklara dikkat çeken kurum, Cuma ve Cumartesi günleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda bireylerin tedbirli olması gerektiğine vurgu yapan Meteoroloji, yükselen sıcaklar karşısında da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ VE HAVA DURUMU UYARISI GELDİ

Haberimizin detaylarından, 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, önümüzdeki günler için beklenen sıcaklık değerlerini kontrol edebilirsiniz.