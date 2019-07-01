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'den son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi! Meteoroloji tarih verdi...

Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunu son dakika olarak açıklarken, sağanak yağışlara da dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde sağanak yağışlar görülürken, haftanın ilk günü itibari ile sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. MGM de, bu haftaya ilişkin yayımladığı tahmin raporunda Ege ve Akdeniz'de yükselen sıcaklıklara dikkat çekerken, Cuma ve Cumartesi beklenen sağanak yağışlar konusunda da vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı. Peki, İstanbul'da yağış görülecek mi? Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu verilerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bölge ve illere ililşkin son dakika sıcaklık değerlerini kontrol edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.7.2019 23:09 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 23:14
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Meteoroloji tarih verdi...

Temmuz ayı itibari ile sıcaklıklar yükselirken, Genel Müdürlüğü'nden de peş peşe son dakika uyarıları geliyor. 5 günlük tahmin raporunu son dakika olarak paylaşan MGM, haftanın sonlarına doğru görülmesi beklenen yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Ege, Akdeniz ve Marmara'da yükselen sıcaklıklara dikkat çeken kurum, Cuma ve Cumartesi günleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda bireylerin tedbirli olması gerektiğine vurgu yapan Meteoroloji, yükselen sıcaklar karşısında da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ VE HAVA DURUMU UYARISI GELDİ

Haberimizin detaylarından, 5 günlük tahmin raporlarına ulaşabilir, önümüzdeki günler için beklenen sıcaklık değerlerini kontrol edebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Meteoroloji tarih verdi...
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