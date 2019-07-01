Piknikte buluşup yaza ‘merhaba’ dediler

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Çocuk Böbrek Vakfı, kronik böbrek hastası 70 çocuğa "Yaza merhaba" etkinliği düzenledi. Çocuklar, aileleri, doktorları, hemşireleri ve vakıf yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 250 kişi bu piknikte buluştu. Çocukların hastalıklarını unutup sosyalleşmeleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nayır, "Kronik böbrek yetersizliği yaşayan çocuklar tedavi süreçlerinde büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte hem aileler, hem çocuklar çok büyük bir özveri gösterip dirençli, güçlü olmak zorundalar. Kimisi diyaliz hastası, kimisi böbrek nakli olmuş çocuklarımızı böyle bir sıcak yaz gününde biraraya getirip sorunlardan biraz olsun uzaklaşıp önümüzdeki süreci neşeyle ve umutla geçirmeleri için bu pikniği düzenledik. Onları böyle koşup oynarken, birbirleriyle arkadaş olurken görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.