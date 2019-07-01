Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika | Fatih'te hayat kadınınını boğarak öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi!

| 'te hayat kadınınını boğarak öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Tacikistan uyruklu kadın cinayetinden haberi geldi! Olay; İstanbul'un ilçesinin İskenderpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba saat 04:30 sularında yaşandı. Türkiye'de yaşayan Tacikistan uyruklu hayat kadını Akhmedova evinde ölü bulundu. Afganistan uyruklu oldukları belirlenen yaşları 18, 20 ve 21 olan 3kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.7.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 15:06
Son Dakika | Fatih'te hayat kadınınını boğarak öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Günün haberleri arasında en dikkat çekeni 'te yaşanan cinayetin sonrasındaki şüpheliler oldu. Geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda Tacikistan uyruklu Akhmedova (34) isimli hayat kadını evinde ölü bulunmuş, polis bunun üzerine inceleme başlatılmıştı. Polisin yaptığı ve çalışmalar neticesinde cinayet olayının şüphelisi ve Afganistan vatandaşı oldukları belirlenen Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. (20) ve cinayetten sonra şüphelilerin Bursa'ya kaçmalarına yardım ettiği öğrenilen Mücahit B. (31), gerçekleştirilen operasyonla Bursa'da gözaltına alınmıştı.

BENZER HABERLER
Dünyanın gözü kulağı kuzeyde
Dünyanın gözü kulağı kuzeyde
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Fatih'te hayat kadınınını boğarak öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN