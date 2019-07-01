Son Dakika | Fatih'te hayat kadınınını boğarak öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Günün son dakika haberleri arasında en dikkat çekeni Fatih'te yaşanan cinayetin sonrasındaki şüpheliler oldu. Geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova (34) isimli hayat kadını evinde ölü bulunmuş, polis bunun üzerine inceleme başlatılmıştı. Polisin yaptığı ve çalışmalar neticesinde cinayet olayının şüphelisi ve Afganistan vatandaşı oldukları belirlenen Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. (20) ve cinayetten sonra şüphelilerin Bursa'ya kaçmalarına yardım ettiği öğrenilen Mücahit B. (31), gerçekleştirilen operasyonla Bursa'da gözaltına alınmıştı.