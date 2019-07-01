Son dakika: Manukyan'ın tek mirasçısına kızından dava!

Manukyan'ın dev mirasından pay isteyen 36 kişinin açtığı davanın ardından Kerope Çilingir'e bir dava da öz kızı Dora Çilingir'den geldi. 79 yaşındaki babasının vesayet altına alınmasını isteyen Dora Çilingir (50), ağır tehditlerden korkarak uzun süredir ortalıktan kaybolan ve en sonunda bir otel odasında yarı ölü halde bulunan babasının hastanede ağır tedavi görürken bilinmeyen bir yere götürüldüğünü iddia etti. Kerope Çilingir'in diğer kızı İlda Çilingir yıllardır ABD'de yaşıyordu. Oğlu Mayk ise bir süre önce vefat etmişti.



Kerope Çilingir

İHTİYATİ TEDBİR KONULDU



Bu durumda Kerope Çilingir'in mirasçıları, iki kızı ve ölen oğlundan olan torunuydu. Dilekçede, "Kerope Çilingir'in fiili ehliyetinin kaldırılarak Dora Çilingir'in vasi olarak atanmasını, babasının mal varlığına vesayet şerhi konulmasını ve tüm mal varlığı üzerindeki alım satımların durdurulmasını istiyoruz" denildi. Dora Çilingir'in talebi üzerine Kerope Çilingir'in üzerine kayıtlı tüm taşınmazlarına ihtiyati tedbir konuldu.