Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tarsus’ta bir kişi av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Tarsus’ta bir kişi av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

’in Tarsus ilçesinde bir kişi, av tüfeğini temizlerken kendini vurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 17:43
Tarsus’ta bir kişi av tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Olay, Ferahim Şalvuz Mahallesi 1653 sokak 11 nolu evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.E.(28) isimli şahıs evinde bulunan yarı otomatik av tüfeğini temizleyip yağladı. Y.E.'nin temizledikten sonra kapattığı tüfek bir anda ateş aldı.

Göğsünden vurulan Y.E. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları eve girdiklerinde Y.E.'yi yerde kanlar içinde gördüler.
Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin yerde yatan Y.E.'ye yaptıkları tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışan Y.E.'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Dünyanın gözü kulağı kuzeyde
Dünyanın gözü kulağı kuzeyde
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta bir kişi av tüfeğini temizlerken kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN