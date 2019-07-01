Tatlı mirasta reklam krizi

Ünlü işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın yıllardır paylaşılamayan büyük mirasında bu kez reklam krizi patlak verdi. Tat Towers'ın dış cephesi geçtiğimiz yıllarda ünlü bir GSM firmasına kiralandı. Fakat kira bedeliyle firmanın tereke (ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mal) dosyasına sunduğu tutarın tutmadığı iddia edilince oğul Mehmet Tatlıcı, aralarında Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı'nın da bulunduğu Mehmet Hakan Bilgütay, Refik Aydoğan, Celal İlbay ve Ali Düzgün hakkında savcılığa "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şikâyette bulundu. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



'FİRMA YAZI GÖNDERDİ'

Soruşturma kapsamında müşteki ve şüphelilerin ifadesine başvuruldu. Müşteki Mehmet Tatlıcı ifadesinde, Fatih Bilgütay, Kaan Terzioğlu, Refik Aydoğan ve ECD isimli firmanın sahibi Celal İlbay'ın ortak hareket ederek Tat Towers'ın dış cephesini bir GSM firmasına kiraladığını, bu yapılan iş karşılığında 3 milyon 300 bin TL bedel alındığının beyan edildiğini kaydetti. Fakat bu işin 10 milyon TL'ye yapıldığını GSM firmasının tereke dosyasına gönderdiği yazıdan öğrendiğini belirtti. Bu nedenle ismini verdiği şahıslardan şikayetçi olduğunu ifade etti.







6.7 MİLYON TL HAKSIZ MENFAAT

Mehmet Tatlıcı ayrıca, ECD firmasının şüphelilerin kurmuş olduğu akraba firması olduğunu, baştan itibaren kira bedeli olarak 10 milyon lira belirlenmesi ve anlaşılmasına rağmen terekeye 3 milyon 300 bin TL olarak bildirildiğini kaydetti. Bu suretle 6 milyon 700 bin lira haksız menfaat elde edildiğini, ayrıca ECD isimli firmanın terekeye verilen fiyat tarihinden 4 gün önce kurulmuş olduğunu ileri sürdü. Tatlıcı, bu firmanın dolandırıcılık olayı için kurulmuş bir firma olduğunu düşündüğünü iddia etti.



NURTEN TATLICI: ALAKAM YOK

Şikâyet ardından Nurten Tatlıcı ifade verdi. Tatlıcı ifadesinde, şikayetçiler tarafından Tat Towers'ın dış cephesinin 10 milyon liraya kiralandığını ve burada usulsüzlük yapıldığının beyan edildiğini, kendisinin bu olayda herhangi bir alakasının olmadığını, bu işlemlerin tereke tarafından mahkeme kararına istinaden yapıldığını kaydetti. Ayrıca Mehmet Tatlıcı'nın bugüne kadar kendisi ve oğlu Uğur Tatlıcı hakkında sayısız iftira ve haksız şikayetleri olduğunu, miras sebebiyle asılsız şikayetlere maruz kaldığını ileri sürdü. Diğer şüpheliler ise ifadelerinde dolandırıcılık suçunu işlemediklerini, suçlamayı kabul etmediklerini belirtti. Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildi.

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