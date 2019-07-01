Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tatlı mirasta reklam krizi

Tatlı mirasta reklam krizi

’ın dış cephesi, 3 milyon 300 bin liraya kiralandı. , terekenin 6 milyon 700 bin lira zarara uğratıldığını ileri sürdü. Savcılık takipsizlik kararı verdi

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019
Tatlı mirasta reklam krizi

Ünlü işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın yıllardır paylaşılamayan büyük mirasında bu kez reklam krizi patlak verdi. Tat Towers'ın dış cephesi geçtiğimiz yıllarda ünlü bir GSM firmasına kiralandı. Fakat kira bedeliyle firmanın tereke (ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mal) dosyasına sunduğu tutarın tutmadığı iddia edilince oğul Mehmet Tatlıcı, aralarında Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı'nın da bulunduğu Mehmet Hakan Bilgütay, Refik Aydoğan, Celal İlbay ve Ali Düzgün hakkında savcılığa "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şikâyette bulundu. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

'FİRMA YAZI GÖNDERDİ'
Soruşturma kapsamında müşteki ve şüphelilerin ifadesine başvuruldu. Müşteki Mehmet Tatlıcı ifadesinde, Fatih Bilgütay, Kaan Terzioğlu, Refik Aydoğan ve ECD isimli firmanın sahibi Celal İlbay'ın ortak hareket ederek Tat Towers'ın dış cephesini bir GSM firmasına kiraladığını, bu yapılan iş karşılığında 3 milyon 300 bin TL bedel alındığının beyan edildiğini kaydetti. Fakat bu işin 10 milyon TL'ye yapıldığını GSM firmasının tereke dosyasına gönderdiği yazıdan öğrendiğini belirtti. Bu nedenle ismini verdiği şahıslardan şikayetçi olduğunu ifade etti.



6.7 MİLYON TL HAKSIZ MENFAAT
Mehmet Tatlıcı ayrıca, ECD firmasının şüphelilerin kurmuş olduğu akraba firması olduğunu, baştan itibaren kira bedeli olarak 10 milyon lira belirlenmesi ve anlaşılmasına rağmen terekeye 3 milyon 300 bin TL olarak bildirildiğini kaydetti. Bu suretle 6 milyon 700 bin lira haksız menfaat elde edildiğini, ayrıca ECD isimli firmanın terekeye verilen fiyat tarihinden 4 gün önce kurulmuş olduğunu ileri sürdü. Tatlıcı, bu firmanın dolandırıcılık olayı için kurulmuş bir firma olduğunu düşündüğünü iddia etti.

NURTEN TATLICI: ALAKAM YOK
Şikâyet ardından Nurten Tatlıcı ifade verdi. Tatlıcı ifadesinde, şikayetçiler tarafından Tat Towers'ın dış cephesinin 10 milyon liraya kiralandığını ve burada usulsüzlük yapıldığının beyan edildiğini, kendisinin bu olayda herhangi bir alakasının olmadığını, bu işlemlerin tereke tarafından mahkeme kararına istinaden yapıldığını kaydetti. Ayrıca Mehmet Tatlıcı'nın bugüne kadar kendisi ve oğlu Uğur Tatlıcı hakkında sayısız iftira ve haksız şikayetleri olduğunu, miras sebebiyle asılsız şikayetlere maruz kaldığını ileri sürdü. Diğer şüpheliler ise ifadelerinde dolandırıcılık suçunu işlemediklerini, suçlamayı kabul etmediklerini belirtti. Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildi.

Teyzesinden miras kalmıştı! Açtığında gözlerine inanamadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Dünyanın gözü kulağı kuzeyde
Dünyanın gözü kulağı kuzeyde
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatlı mirasta reklam krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN