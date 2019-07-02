2019 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık kesim bedeli belli oldu mu? İşte diyanet açıklaması..

Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde ibadet etmek isteyen vatandaşlar 2019 Kurbanlık fiyatları ne kadar? diye merak ediyor. Güncel kurbanlık fiyatlarını öğrenmek ve alım satım yaprken göz önünde bulundurmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kurbanlık fiyatlarını yoğun olarak araştırıyor. Peki 2019 küçükbaş, büyükbaş kurbalık fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2019 Kurbanlık fiyatlarına ilişkin tüm detyalı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...