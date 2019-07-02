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2019 fiyatları ne kadar? Kurbanlık kesim bedeli belli oldu mu? İşte diyanet açıklaması..

2019 fiyatları merak edilmeye başlandı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen ve alım-satım yapmadan önce ön fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar ne kadar? sorusuyla Google arama motorunda yoğun olarak araştırma yapmayı sürüdürüyor. Peki 2019 kurbanlık fiyatları ne kadar? işte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan o açıklama...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:34
2019 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık kesim bedeli belli oldu mu? İşte diyanet açıklaması..

Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde ibadet etmek isteyen vatandaşlar 2019 fiyatları ne kadar? diye merak ediyor. Güncel kurbanlık fiyatlarını öğrenmek ve alım satım yaprken göz önünde bulundurmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kurbanlık fiyatlarını yoğun olarak araştırıyor. Peki 2019 küçükbaş, büyükbaş kurbalık fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2019 Kurbanlık fiyatlarına ilişkin tüm detyalı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...

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2019 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık kesim bedeli belli oldu mu? İşte diyanet açıklaması..
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