3 metrelik piton kayboldu

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İngiltere'nin Cambridge şehrinde yaklaşık 3 metrelik bir pitonun kayıplara karışmasının üzerine polis, vatandaşları olası bir tehlikeye karşı tetikte olmaları konusunda uyardı. Zehirsiz olmasına rağmen vücudu ile sarmaladığı avını yavaşça sıkıştırıp soluksuz bırakarak öldürebilen ve bir insanı rahatlıkla yiyebilen Asya kökenli yılanın boyu 9.6 metreye kadar çıkabiliyor. Yılanın bulunması için polis, Kraliyet Hayvanları Koruma Derneği (RSPCA) ve diğer yetkililer alarma geçti. RSPCA sözcüsü, yılanla karşılaşanların yardım hattını aramalarını istedi.