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4 metrelik bisikleti görenler gözlerine inanamıyor

'un Bulancak ilçesinde yaşayan , kardeşinin isteği üzerine bisiklet yapmaya başladı. Ancak ortaya alışılmışın dışında yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir bisiklet çıktı.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 23:37
4 metrelik bisikleti görenler gözlerine inanamıyor

Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bisikletine biniyor. Şaşkın bakışlar arasında sokakları dolanıyor.

"İNŞALLAH BUNUN DAHA GÜZELİNİ DE YAPACAĞIM"

Bu ilginç bisikletin tasarımcısı, Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Hamza Yıldırım. Kardeşi kendisinden bisiklet yapmasını isteyince ortaya böyle bir bisiklet çıktı.

Hamza Yıldırım, "Normal bisiklete binmek beni kesmiyor. Benim de aklıma esti böyle bir şey yapayım dedim. Biraz yükseldim, sürmesi de çok zevkli gerçekten. İnşallah bunun daha güzelini de yapacağım" dedi.

Bisiklet normalden büyük olunca yaşananlar da bir o kadar ilginç oluyor.

Bisiklete Hamza Yıldırım'dan başka birinin binmesi de oldukça güç. Çünkü yukarıda dengeyi sağlamak zor. Aşağısı bir milim oynasa yukarısı bir metre oynuyor.

Hamza Yıldırım,, 4 metrelik bisikletini Bulancak sokaklarında sürmeye devam ediyor.

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4 metrelik bisikleti görenler gözlerine inanamıyor
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