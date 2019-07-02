600 yıllık külliyedeki mezar taşlarını kırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sultan 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde önemli görevler üstlenen devlet adamı İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa Külliyesi içindeki Osmanlı Dönemi'ne ait mezarlar, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. İshakpaşa Camii'nin imamı Mehmet Nuri Memiş, 600 yıllık külliyedeki mezar taşlarının kırılmasına tepki göstererek, "Tarihi mekanların koruma altına alınmasını önemle rica ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 2.7.2019 10:02Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 10:09
İnegöl'de bulunan ve daha önce ahşap kapıları kırılan İshakpaşa Türbesi'nin bu kez içindeki mezarlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. 600 yıllık külliyedeki mezar taşlarının kırıldığı görüldü.