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99/3 devresi yerleri açıklandı mı? 2019 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar... İşte detaylar...

görevini yerine getirmek için Ağustos celbinde sevk alan asker adayları, sınıflandırma ve acemi eğitimi birliği sonuçlarını öğrenmek için Google arama motorunda yoğun olarak araştırıyor. 99/3 devresi asker adaylarının silah altına alınacağı Ağustos celbinde gençler nerede askerliğe adım atacaklarını merak ediyor. Peki 99/3 devresi askerlik yerleri açıklandı mı? 2019 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:35
99/3 devresi askerlik yerleri açıklandı mı? 2019 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar... İşte detaylar...

Askere gitmek ve vatan borcu ödemek için yola çıkacak on binlerce asker adayı şu günlerde acemi eğitimine katılacakları birliklerin açıklanmasını bekliyor. 99/3 devresinin silah altına alınacağı Ağustos celbinde asker adayları 99/3 devresi yerleri açıklandı mı? 2019 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorularıyla araştımalarını sürdürüyor. Peki 99/3 tertip askerlerin eğitim yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

99/3 ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşte detaylar...

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99/3 devresi askerlik yerleri açıklandı mı? 2019 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar... İşte detaylar...
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