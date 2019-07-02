Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

Türkiye genelinde çok sayıda mağazası bulunan A101 marketler zinciri her hafta sınırlı sayıda ürünü satışa çıkarıyor. Bu ürünler raflarda yerini almadan önce A101 aktüel ürünler kataloğu ile yayınlanıyor ve müşteriler bu listeler sayesinde indirimli ürünlerden haberdar olabiliyor. Temmuz ayının ilk A101 aktüel ürünler kataloğu da hem broşür olarak mağazalarda, hem de dijital olarak A101 internet sitesinde yayınlandı.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 TEMMUZ

A101 aktüel ürünler kataloğu ile yeni hafta ürünlerine haberimizden ulaşabilir ve kaçırılmayacak fırsatlardan siz de yararlanabilirsiniz.