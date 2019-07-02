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’da evlat ’de damat dehşeti

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019
Adana’da evlat Osmaniye’de damat dehşeti
Osmaniye'de ?Gökhan A., tartıştığı kayınbabası Erol G. ile yeğeni Sırdaş G.'yi pompalı tüfekle öldürürken, baldızı Tuğba G.'yi yaraladı. Adana'da ise 22 yaşındaki Mehmet Yiğitel bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı babası Murat Yiğitel'i (50) bıçakla öldürdü.
Osmaniye'deki cinayet Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan A. İle kayınpederi Erol G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan A. yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Gökhan A.'nın tüfeğinden çıkan kurşunlar Erol G., Sırdaş G. Ve Tuğba G.'ye isabet etti. Kayınbaba Erol G. ve yeğeni Sırdaş G. kurtarılamadı. Katil zanlısı Gökhan A. aranıyor.
Adana'da ise Mıdık Mahallesi'nde piknik dönüşü Mehmet Yiğitel, bahçede kız arkadaşı oturduğu sırada babası Mehmet Yiğitel ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü Murat Yiğitel, babasını bıçakla öldürdü. Baba katili gözaltına alındı.
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Adana’da evlat Osmaniye’de damat dehşeti
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