Aliağa’da gemi yangını 1 ölü 15 yaralı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, yangın çıkan gemide 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Olay, dün gece 23.20 sıralarında SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda meydana geldi. İskele 5'e demirli İtalyan badralı "Synzania" adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandırma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden müdahale ederek yangını söndürdü. Patlama ve yangında yaralanan geminin 15'i İtalyan, biri Romanya vatandaşı 16 mürettebatı ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.