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Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı

Adıyaman'da, telefonla amcasıyla tartışan ve daha sonra pişman olan Aydın D., yanında getirdiği tüfeğiyle intihara kalkıştı. Aydın D., polislerin bölgeye getirdiği amcasının affettiğini söylemesiyle intihardan vazgeçti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:03
Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde, Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası Mehmet D. ile bilinmeyen nedenle telefonda tartışan Aydın D., bir süre sonra pişman olup, yanına aldığı tüfekle Sümer Meydanı'ndaki Atatürk Heykeline çıktı.

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Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı
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