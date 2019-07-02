Haberler Yaşam Haberleri Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı

Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı Adıyaman'da, telefonla amcasıyla tartışan ve daha sonra pişman olan Aydın D., yanında getirdiği tüfeğiyle intihara kalkıştı. Aydın D., polislerin bölgeye getirdiği amcasının affettiğini söylemesiyle intihardan vazgeçti.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 2.7.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:03