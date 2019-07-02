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Bir aileyi yok eden korkunç

'nın Turgutlu ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Sürücünün, hamile olan eşini, muayene için hastaneye götürdüğü ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 22:14
Bir aileyi yok eden korkunç kaza

Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Cumali Yarıcı (32) yönetimindeki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın sonucu hurdaya dönen araçta Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, genç çiftin kızları Ziynet Yarıcı (8) ve H.Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi bir kez duran ve yeniden hayata döndürülen 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Ziynet hayatını kaybetti.

ÖLEN ANNE İKİZ BEBEKLERE HAMİLEYDİ

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hicran Yarıcı'nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı. Sürücünün Cumali Yarıcı'nın sabah saatlerinde ikiz bebeklere hamile olan eşini, muayene için hastaneye götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Durumu öğrenen yakınlarının acısı ikiye katlanırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir aileyi yok eden feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritten hızla gelen Cumali Yarıcı yönetimindeki otomobil, önünde park halindeki tırı fark edip manevra yapmaya çalışıyor ancak, otomobilin arka kısmının tırın dorsesine çarptığı görülüyor.

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Bir aileyi yok eden korkunç kaza
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