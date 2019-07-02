Bodrum’da Safina rüzgârı...

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, yerli yabancı solist sanatçılarından oluşan topluluklar ve dünya starlarının katılımıyla haziran, temmuz ve ağustosta düzenlediği Bodrum Konserleri dizisi, önceki akşam ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina ile devam etti. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan İtalya'nın kadife sesli tenoru, konsere kendisi ile özdeşleşen "Luna" şarkısı ile başladı. Pop ve rock ile operayı harmanlayan gösterileri ile tanınan, geçmiş kariyerinde ise klasik opera eserlerinin aranan tenoru Safina, konserinde İtalyan belcantoları, müzikallerden parçalar ve opera aryalarından seçkiler sundu. Safina'ya, İtalyan orkestra şefi Carlo Bernini yönetiminde 51 kişilik Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik etti.