ÇOK BABA BİR KAYMAKAM

Bugüne kadar görev yaptığı Ankara, Yozgat, Sarıkamış, Mardin, Zile'de beş çocuk babası olan Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, son görev yeri Giresun'un Görele ilçesinde ise 6'ncı defa baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gittiği her ilçede çocuklara yönelik yaptığı çalışmalara ve projelere imza atan Kaymakam Ermiş, ilçede yapılan bütün açılışların kurdelesini çocuklarla birlikte kesiyor. İlçedeki hasta ve engelli çocukların doğum günlerini evlerine giderek kutlayan, sevinçlerine ortak olan Ermiş, görev yaptığı her ilçeyi adeta çocuk dostu ilçe yapıyor.

Her çocuğunun ayrı bir doğum yeri olmasının mesleğinin güzellikleri arasında olduğunu ifade eden Kaymakam Ermiş, "Çocuklarıma baktıkça görev yaptığım yerleri, ülkemi görüyorum. Ne mutlu bize. Üçü erkek, üçü kız olmak üzere toplam altı çocuk sahibiyiz" dedi. Çocuk yapmanın eşinin ve kendisinin kariyer yapmasına engel olmadığını anlatan Kaymakam Ermiş, "Eşim doktor, ben ise kaymakam olarak görev yapmaktayım ama bu altı çocuk sahibi olmamıza engel olmadı" diye konuştu. Kaymakam Ermiş'in eşi Doktor Hatice Ermiş ise "Biz zaten 23 Nisan günü evlenmiştik. Çocuklar bizi yormak yerine aksine işten eve geldiğimizde yorgunluğumuzu alıyorlar" ifadelerini kullandı.

