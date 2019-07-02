Geleceğe umut saçan beyınler

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin araştırmacı gençleri sosyal alanda ve pozitif bilimlerde yaptıkları çalışmalarla geleceğe ışık saçıyor. Henüz 11 yaşında iken 'Efe Sayıları'nı keşfeden Efe Pazarcıklı ile Anadolu'da dövme kültürünü araştıran Elif Sude Arslan, SABAH'a şunları söyledi:EFE PAZARCIKLI (11): 2018'in sonlarına doğru 'Efe Sayısı'nı keşfettim. Sayıların kare ve kareköklerine bakıyordum. Ardından 'Rakamlar toplamına bakayım' dedim. Sonra bunların eşit olduğunu fark ettim. Bunu görünce belki başka sayılarda da bu durum vardır dedim ve araştırmaya başladım. Sonuç olarak 'Efe Sayıları' ortaya çıktı. Örneğin 625 bir 'Efe Sayısı'. Karesi 390625 ve indirgeniş rakam değeri yani rakamları toplamı 25, 2+5=7. Aynı şekilde 625'in karekökü 25 ve rakamları toplamı 7 ediyor. Yaşıtlarıma tavsiyem matematiği sevmeye çalışmaları. Benim babam bankacı annem muhasebeci. Matematiğe ilgim belki de buradan geliyor. Yaşıtlarımın girdiği bir sınava girdiğim zaman tüm soruları yapabiliyorum. Ara sıra olimpiyat sorularına bakıyorum. Büyüyünce ülkemin geleceğine katkı sunmak isterim.ELİF SUDE ARSLAN (16): Bir araştırmacının 'arkeolojik eserler toprak altında tekrar bulunabilir ama insan vücudu çürür, onları yaşarken araştırmalı' sözünden hareketle Anadolu'da dövme kültürünü araştırmaya başladım. Anadolu halkının bedenine nakşettiği motiflerle dile getiremediği mesajları, acıları, sevinçleri, hayalleri, dilekleri ve yansıttığı geleneksel dövmenin kültür tarihi için önemini araştırdım. Kadınlar sessiz kalmaya zorlandığı için anne sütü ve isli iğneyle vücuduna nakşediyorlarmış. Avucunun içine tek nokta dövmesi olan kadınlar kocasından şiddet gördüğünü ve bunun durmasını istediğini belli ediyor. Alt alta üç nokta ise üzerine kuma gelmesini istemediğini anlatıyor. Ben de şehir şehir gezerek bu konuda araştırma yaptım.