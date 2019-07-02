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İşadamının cinneti: 2 ölü

Cantaş Çantaları’nın sahibi 2 çocuk babası işadamı Turgay Cantaş, ’daki evinde eşi Şükran Cantaş’ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdi

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019
İşadamının cinneti: 2 ölü

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokak'ta yer alan villadan dün sabah saat 08.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. İddialara göre Cantaş Çantaları'nın sahibi işadamı Turgay Cantaş, eşi Şükran Cantaş'la henüz belirlenemeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay Cantaş, evde bulunan pompalı tüfekle karısını vurdu. Ardından tüfeği çenesine dayayıp canına kıydı.



Silah sesleri üzerine odasında bulunan çiftin oğlu B.C. yatak odasında korkunç manzarayla karşılaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yatağın üzerinde Şükran Cantaş'ın cansız bedenini buldu. Yatağın hemen yanında ise av tüfeğine sarılı vaziyette başından vurulmuş şekilde yatan Turgay Cantaş'ın cesedine ulaşıldı. 2 çocuk babası çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Turgay Cantaş'ın psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürüldü. Anne ve babasını kaybeden B.C.'nin, ilk ifadesinde, "Bir el silah sesi duydum. Ardından babam odama geldi bir mermi daha aldı. 'Beni affet oğlum' dedikten sonra odadan çıktı. Sonra bir silah sesi daha duydum. Hemen site güvenliğine haber verdim" dediği öğrenildi.
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) üyesi Turgay Cantaş'ın şirketi, 1957'den beri çanta ve valiz üretimiyle faaliyetini sürdürüyor.

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İşadamının cinneti: 2 ölü
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