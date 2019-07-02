Kına gecesinin sabahı kayınbiraderi öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, Tugay Keser (24), kına gecesinin sabahında, evleneceği S.G.'nin ağabeyi N.G. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.Olay, Tepecik semtindeki Güney Mahallesi'nde bulunan 1143 Sokak'ta önceki gün meydana geldi. Kına geceleri yapılan çiftten S.G., eğlencenin ardından babasının evine, Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Eeser'in bulunduğu eve, dün saat 07.00 sıralarında gelen S.G.'nin ağabeyi N.G., kapıyı açmasını istedi. Keser, balkondan anahtarı N.G.'ye attı. Eve giren N.G., Keser'i bilinmeyen nedenle tabancayla öldürüp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.G.'yi suç aleti silahla yakaladı. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.