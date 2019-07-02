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’deki şüpheli ölümlere soruşturma

BEKİR COŞKUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019
Mersin’deki şüpheli ölümlere soruşturma
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son 1 haftada hastaneye kaldırılan 21 kişiden 5'i hayatını kaybederken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme nedeni ile 21 kişinin başvurduğunu, tetkiklerde vatandaşlara metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğunu bildirdi. Açıklamada, başvuranların 5'inin tedavileri sırasında öldüğü, 13'ünün ise halen çeşitli hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
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Mersin’deki şüpheli ölümlere soruşturma
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