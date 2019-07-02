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o güne dikkat çekti! Meteoroloji’den ve yağış uyarısı geldi!

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamasına göre yurdun belli bir kesiminde yağış ve fırtına beklendiği belirtildi. Özellikle Cuma’dan başlayıp hafta sonunu da kapsayan bir rapor hazırlayan Meteoroloji, il il yağış beklenen illeri hazırladı. Temmuz ayında olmamız neticesiyle hava sıcaklıklarının daha yoğun olması ve yağışlara nadir rastlanması beklenirken, konuyla ilgili hazırlanan rapor bunun tam tersi yönünde oldu. Peki, hangi illerde yağış bekleniyor? İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük raporu…

Giriş Tarihi: 3.7.2019 07:14
Meteoroloji o güne dikkat çekti! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi!

'den yapılan açıklamasına göre Türkiye'nin birçok ilinde Cuma gününden başlayıp Pazar'a kadar yağışlı havalar görülebilir. Bu açıklamanın yapılması ile birlikte vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalarına hız verdiler. Peki, yağış beklenen iller hangileri? Özellikle Temmuz ayını yaşamamız ile birlikte yağışlı havaların geride kalması ve sıcaklıkların daha da artması bekleniyordu. Ancak özellikle sıcaklıkların düşük olması ve yağışlı havaların sık sık kendini tekrarlayabilmesi konuyla ilgili vatandaşların araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki, Meteoroloji'den hazırlanan rapor doğrultusunda İstanbul'da yağmur görülecek mi? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısını bu başlık altından takip edebilirsiniz…

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Meteoroloji o güne dikkat çekti! Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi!
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