Müziğin global prensesi

BUGÜN NELER OLDU

MÜZİK yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen Nehir Özzengin, henüz 14 yaşında olmasına rağmen dünyanın en prestijli piyano yarışmalarında toplam 6 ödüle layık görüldü. Özzengin son olarak İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen "Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması"nda kendi kategorisinde 1'inci olarak İtalya'nın en önemli müzik festivallerinden "Ars Nova Müzik Festivali'nde" konser verme hakkını da elde etmiş oldu. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Özzengin, geçen yıl da yine İtalya'da düzenlenen "26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması"nda birinci olmuştu. Özzengin, "Müziğin her zaman hayatımda yer almasını isteyen bir piyanist olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Umarım ödüllerim tüm kız çocuklarına ilham olur" dedi.