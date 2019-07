Bager Çalışcı: Müzik dünya gözüm oldu

Doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Muşlu Bager Çalışcı'nın, hayalleri bir bir gerçek oluyor. Bager, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın İstanbul'da Şangay Filarmoni Orkestrası ile verdiği konseri izledi. Muş'a bağlı Yaygın beldesindeki Kardeşler İlkokulu'nun 2. sınıf öğrencisi görme engelli Bager Çalışcı'nın müziğe ilgisini fark eden babası Mehmet Çalışcı oğlunu kursa kaydetti. Bager, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu Müzik Öğretmeni Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager'in absolut (kusursuz) kulağa sahip olduğunu fark edince piyano çalmayı öğretti. Bager'in köyde konser hayali ise sadece 18 gün sonra gerçekleşti. Ağartı Köyü meydanında toplanan daha önce hiç piyano görmemiş çocuklar, Bager'in parmaklarından dökülen melodileri dinledi. Beethoven ve Yann Tiersen'in eserlerini çalan Bager'in konseri ulusal medyada haber olunca tüm Türkiye bu küçük dahiyi tanımış oldu. Bager'in ikinci hayali ise Fazıl Say ile tanışmaktı...







EVİNE DAVET ETTİ

Çev Sanat'ın girişimiyle geçen cumartesi günü babası ve öğretmeniyle birlikte İstanbul'a gelen Bager Çalışcı ünlü piyanist Fazıl Say ile birlikte Üsküdar'daki evinde piyano bile çaldı. Say ise o anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "En iyi hocalarla ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım" diye yazdı. Minik Bager önceki akşam da Fazıl Say'ın Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile verdiği konseri izledi. Duygularını SABAH'la paylaşan Bager, "Hayalim Fazıl Say gibi dünyaca ünlü bir sanatçı olmak. Konseri büyük bir keyifle dinledim ve inanılmaz mutlu oldum. Müzik benim dünya gözüm oldu. Çalarken, piyanonun tuşlarına dokunurken çok büyük mutluluk yaşıyorum. Hedefim dünyayı yerinden oynatmak. Fazıl Say hocamın da bana desteği özgüvenimi daha da pekiştirdi. Hayallerimden bahsettim Fazıl Say'a. O da bana sahip çıkacağını söyledi" diye konuştu.



1.5 YIL SONRA SAY'LA KONSER VERECEK

Öğretmen Caner Keser (29) "Konserde Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' eserini çalmaya başlamasıyla birlikte Bager bana, 'Biz de bu eseri çalalım' diye mırıldandı. Fazıl Say'la birlikte 1.5 yıl sonra 20-25 dakikalık bir solo konser vermek için sözleştik" ifadesini kullandı. Baba Mehmet Çalışcı da, "Geceleri beni, annesini kaldırıyor. Piyano çalmak istediğini söylüyor. Zaman zaman besteler yapıp onları notaya döküyor. Beni uyandırdığında 'Baba kağıt kalem al' diyerek önceki gün yazdırdığı dörtlük şöyle: 'Koyu karanlık gece, ayaklarımın altında kuru çamur, içinde sivri bir taş, giderek göğün kalbine doğru batıyor yavaş yavaş' sözlerini notaya döktü. Ben oğlumun hayallerinden koşuyorum. Bager hem ailemize hem de ülkemize bize büyük gururlar yaşatacak..." dedi.

