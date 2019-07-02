Osmanlı zamanından kalma silah çiğ köfte kutusundan çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı şahısların organize bir şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekiplerce aylar süren titiz çalışma sonucunda, suç örgütünün Adıyaman, Bursa ve İstanbul üçgeninde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

1868 YAPIMI SİLAH ÇİĞ KÖFTE KUTUSUNDA!

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, ilk olarak Adıyaman'da ikamet eden örgüt üyelerinden H.D.'yi elindeki silahı Bursa'da satmaya giderken kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, çiğköfte kutusu içine saklanmış vaziyette, Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait 1868 yapımı Nagant marka bir silah buldu.

SUİKAST SİLAHI DA VAR

Ardından geniş çaplı operasyon için harekete geçen Jandarma ekipleri, İstanbul ve Bursa'da bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların arasında Uzi suikast silahının da bulunması dikkat çekti. Şüphelilerin, olası bir baskında rahat kaçabilmek için bina girişlerine kamera koyduğu tespit edildi.

Yakalanan 6 şahıs işlemleri ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olduğu ve rüşvet olayına karıştıkları değerlendirilen 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.