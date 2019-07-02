Rektör tanık olarak ifade verdi

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Koç Üniversitesi, Rektör Umran İnan'ın danışmanı Ramazan Kalaycı'nın İnan'ın kızı Ayşe İnan'a yaptığı 1 milyon 150 bin liralık şantajla çalkalanmıştı. Danışman Kalaycı hakkında,'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Yaşanan skandal şantaj ile ilgili Rektör Umran İnan'ın tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. İnan ifadesinde, kızının ABD'den döndükten sonra kendisinden para istediğini, 3 kez farklı tarihlerde yüklü miktarda para verdiğini anlattı. İnan, kızının bir süre sonra kendisine her şeyi anlattığını beyan etti.