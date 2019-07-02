Seagal’a lazerli karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Bodrum'un havasına ve denizine hayran kalan ünlü aktörün onuruna, iş adamı Cihan Ekşioğlu yemek organize etti. Eşiyle birlikte The Bodrum by Paramount Hotels&Resorts Oteli'nde yeni açılan Melengeç Restorant'taki yemeğe katılan Seagal keyifli vakit geçirdi. Yemek esnasında otel yetkilileri tarafından lazerle sahile "Steven Seagal - Erdenetuya Seagal hoş geldiniz" yazısını gören çift sürpriz karşısında şoke oldu. Seagal için dakikalarca havai fişek de atıldı.