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Selfie çekerken şelaleden düştü

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019
Selfie çekerken şelaleden düştü
Kayseri'de ailesiyle birlikte Homurlu Şelalesi'ne giden 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa, selfie çekmek için çıktığı kayalıklardan şelaleye düştü. Timurbuğa'nın düştüğünü gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamlar şelaleden düşen suyun oluşturduğu çukur olan dev kazanda arama yaptı. Talihsiz genç burada bulunamayınca arama kurtarma çalışmaları genişletildi. Gece çalışmalara ara verilen ekipler gündüz gencin bulunduğu yeri tespit etti ancak suyun debisinin çok yüksek olması nedeniyle gence ulaşılamadı.
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Selfie çekerken şelaleden düştü
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