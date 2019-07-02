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Selfie çekmek için kayalıklara çıkmıştı! Acı haber geldi...

'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen gencin cesedine 2 gün sonra ulaşıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 16:58
Selfie çekmek için kayalıklara çıkmıştı! Acı haber geldi...

İlçeye bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde önceki gün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Selfie çekerken düşmüştü! 2 gün sonra acı haber geldi

45 SAATLİK ÇALIŞMANIN SONUNDA TİMURBUĞA'NIN CESEDİNE ULAŞTI

Arama çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD ekipleri, yaklaşık 45 saatlik çalışmanın sonunda Timurbuğa'nın cesedine ulaştı.

Timurbuğa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesiyle piknik yapmak için 30 Haziran'da Homurlu Şelalesi yakınına giden Timurbuğa, özçekim yapmak amacıyla kayalıklara çıkmış ve dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.

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Selfie çekmek için kayalıklara çıkmıştı! Acı haber geldi...
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