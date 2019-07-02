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3 Temmuz 2019 Çarşamba ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünlerde indirim var?

Hem hesaplı hem kaliteli fırsatlar için ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Tatil dönemine girdiğimiz bu zamanda güneş kremleri, hamak, kamp saldalyesi indirim listesinde yer alıyor. Bu haftaya ilişkin ürünlerin indirimleri 9 Temmuz 2019 tarihinde son bulacak. Henüz tatil alışverişine çıkmayanlar için kaçırılmayacak fırsatları sizlere sunan hizmetten en yakın mağazada yararlanabilirsiniz. Bu hafta mağazada 3 Kişilik Salıncak 249 TL. Ahşap Kollu Katlanır Sandalye 44.90 TL. Kamp Sandalyesi 44.90 TL. Dijitsu Markası ile 2 yıl garantili Vantilatör 95 TL. Hamak 12.95 TL’den satışa sunulacak. İşte 3 Temmuz 2019 ŞOK aktüek ürünler indirim katalog tüm listesi…

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:13
ŞOK 3 Temmuz 2019 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünlerde indirim var?

Her hafta müşterisinin yüzünü güldüren ürünler katalog listesi yayınlandı. 3 Temmuz'dan 9 Temmuz tarihine kadar sürecek olan ŞOK market kataloğuna bakılmaya başlandı. Ekonomik ve kaliteli ürünler için en yakın mağazadan ürünlerinizi alabilir ve fiyatlarıyla alakalı bilgiye haberimizden bakabilirsiniz. Haftanın fırsat ürünlerinde dikkat çeken birkaç indirime bakacak olursak; Elektrikli çelik Su Isıtıcı 47.90 TL. Bluetooth Hoparlör 29.90 TL. Bluetooth Kulaklık 49.90 TL. yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi gören Karaoke Mikrofon 49.90 TL'den satışa sunulacak. İşte 3-9 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 3 TEMMUZ 22019- 9 TEMMUZ 2019

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun.

İşte haftanın ŞOK indirimli ürünler kataloğu;

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ŞOK 3 Temmuz 2019 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünlerde indirim var?
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