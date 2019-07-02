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açıklandı! Son dakika nasıl yapılır?

araştırması vatandaşlar tarafından epey yapılır hale geldi. Heyecanlı bekleyiş sürerken açıklandı. Ağustos celbinde askere gidecek olan gençler içinse heyecanlı bekleyiş başladı. 99/3 askerlik yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet'in yayımladığı askerlik yeri sorgulama ekranı sayesinde celplerine dair bilgileri öğrenebilecekler. Buna göre; tarafından yayımlanan 2019 99/3 askerlik sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 99/3 ile ilgili tüm detaylar haberimizin detaylarında..

Giriş Tarihi: 2.7.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 17:28
99/3 askerlik yerleri açıklandı! Son dakika askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Özellikle askerler tarafından en merak edilen konular arasında yer alan açıklandı. En çok sorgulanan aramalar arasında gelen 99/3 askerlik yerleri açıklandı. Ağustos ayında askere gidecek olan gençler içinse heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye yeni askerlik sistemi ile 1 ayı zorunlu, 1 aydan sonra istenmesi hâlinde bedelli, toplamda 6 ay temel askerlik sistemine geçti. 6 ayın ardından da isteyen erlerin uygun şartları taşımaları ve komutanlarının onay vermesi durumunda 12 aya tamamlayıp 6 aydan sonraki 6 ay ücret alarak askerlik yapacağı sistem, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Buna göre; 2019 ile ilgili tüm detayları sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

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99/3 askerlik yerleri açıklandı! Son dakika askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?
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