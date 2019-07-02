Son dakika haberi: Evden kovduğu eşine kan donduran tehdit! "100 adam öldüreceğiz..."

Yaklaşık 3 yıl önce evlenerek Batman'dan İstanbul'a yerleşen 1 çocuk annesi 28 yaşındaki Kübra A., eşinden sık sık şiddet gördüğünü öne sürdü. 7 ay önce eşi tarafından kapı dışarı edilen genç kadın, 2 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Batman'ın Tilmerç Mahallesi'nde bulunan Afet konutlarındaki babaevine döndü. Kübra A., bir buçuk ay önce boşanma davası açtı. Bunu duyan eşi Mehmet A., Batman'a gelerek eşinin bulunduğu eve gitti. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet A., eşini, kayınvalidesi ve baldızını darp ederek olay yerinden kaçtı.

"ÖZÜR DİLEYECEĞİM" DİYEREK EVE GELDİ VE...

Eşinin ve amcasının planlı bir şekilde yanlarına gelip kendilerini darp ettiklerini öne süren Kübra A., görücü usulü ile evlendiğini ve bir çocuğunun olduğunu söyledi. Kübra A., "Evlendiğim günden beri eşimden şiddet gördüm. Şiddete maruz kaldım. Küfür ediyordu bana, aileme, anneme, babama, bütün sülaleme. Hiçbir şekilde geçinemiyorduk. Son olarak beni evden attı. Beni dolabın önüne götürdü. Bütün elbiselerini topla git dedi. Bunun üzerine ben yine gitmedim. Araya aileler girdi, güya anlaştık ama olmadı.