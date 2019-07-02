Son dakika: Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldı
Son dakika haberi... Vatandaşların İstanbul'da toplu ulaşım araçlarıda unuttuğu ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar satıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, tablet bilgisayarlardan fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.
Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:17Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 11:20
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı.