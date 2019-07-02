Villa cinayetinde son dakika haberi! Turgay Cantaş'ın oğlu konuştu: "Babam odama geldi ve..."

Pazartesi günü İstanbul Bahçeşehir'de yaşanan dehşet verici olay ile ilgili son dakika haberi geldi. Turgay Cantaş'ın kardeşi abisinin psikolojik durumu ile ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, oğlu B. Cantaş ise olayın yaşandığı anları polise anlattı. İstanbul'da iş adamı Turgay Cantaş, iddiaya göre kavga ettiği eşini pompalı tüfekle öldürmüş daha sonra da intihar etmişti. Ortaya çıkan ifadeler ve ailenin yakın arkadaşlarının anlattıkları duyanları dehşete düşürdü.

CANSIZ BEDENİ TÜFEĞE SARILMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Başakşehir, Bahçeşehir 1. Kısım Ardıç Caddesi'nde bir villadan dün sabah saat 08.30 sıralarında duyulan silah sesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis ekipleri, Şükran Cantaş'ı (57) yatak odasında başından vurulmuş olarak buldu. Çanta şirketi olan aş adamı eşi Turgay Cantaş (62) da yatağın yanında pompalı tüfeğe sarılı şekilde başından vurulmuş olarak cesedi bulundu.

İşte polise verilen ifadelere göre olay anı ile ilgili detaylar ve tanıkların cinayet günü yaptığı açıklamalar...