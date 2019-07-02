Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Villa cinayetinde son dakika haberi! Turgay Cantaş'ın oğlu konuştu: "Babam odama geldi ve..."

Villa cinayetinde son dakika haberi! 'ın oğlu konuştu: "Babam odama geldi ve..."

Düne damga vuran ve Şükran Cantaş'ın ölümlerinin ardından Turgay Bey'in kardeşi İ.C'nin son dakika ifadeleri ortaya çıktı. Söz konusu olay 'in 1. Kısım mahallesinde meydana geldi. Turgay Cantaş tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürmüş ve ardından başına sıkarak intihar etmişti. Çiftin olay esnasında evde olan oğlu dehşet anlarını saniye saniye polise anlattı anlattı. İşte olay anında evde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 2.7.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 12:17
Villa cinayetinde son dakika haberi! Turgay Cantaş'ın oğlu konuştu: Babam odama geldi ve...

Pazartesi günü İstanbul 'de yaşanan dehşet verici olay ile ilgili son dakika haberi geldi. 'ın kardeşi abisinin psikolojik durumu ile ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, oğlu B. Cantaş ise olayın yaşandığı anları polise anlattı. İstanbul'da iş adamı Turgay Cantaş, iddiaya göre kavga ettiği eşini pompalı tüfekle öldürmüş daha sonra da intihar etmişti. Ortaya çıkan ifadeler ve ailenin yakın arkadaşlarının anlattıkları duyanları dehşete düşürdü.

CANSIZ BEDENİ TÜFEĞE SARILMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

, Bahçeşehir 1. Kısım Ardıç Caddesi'nde bir villadan dün sabah saat 08.30 sıralarında duyulan silah sesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis ekipleri, Şükran Cantaş'ı (57) yatak odasında başından vurulmuş olarak buldu. Çanta şirketi olan aş adamı eşi Turgay Cantaş (62) da yatağın yanında pompalı tüfeğe sarılı şekilde başından vurulmuş olarak cesedi bulundu.

İşte polise verilen ifadelere göre olay anı ile ilgili detaylar ve tanıkların cinayet günü yaptığı açıklamalar...

ARKADAŞINA GÖNDER
Villa cinayetinde son dakika haberi! Turgay Cantaş'ın oğlu konuştu: "Babam odama geldi ve..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN