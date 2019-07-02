Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yaşlı kadın evde çıkan yangında öldü

Yaşlı kadın evde çıkan yangında öldü

'nın ilçesinde, iki katlı müstakil evde çıkan yangında Ayşe Özkaya (80), hayatını kaybetti. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 03:18 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 03:18
Yaşlı kadın evde çıkan yangında öldü
Adana'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında Ayşe Özkaya (80), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 23.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Karayusuflu köyündeki iki katlı müstakil evde çıktı. Ayşe Özkaya'nın oturduğu evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, Özkaya'nın yanmış cesediyle karşılaştı. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, Özkaya'nın cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadın evde çıkan yangında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN