‘Anne sütü gibidir’ diyemeyecekler!

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'Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği' dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni yönetmelik Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Buna göre bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketlenmesi, sunumu ve reklamı, emzirmeden vazgeçilmesine neden olmayacak şekilde yapılacak. Bebek ve devam formüllerinin etiketi, sunumu ve reklamında, bebek resimleriyle bu gıdaların kullanımını özendirecek diğer resimler veya ifadeler kullanılamayacak. Doğumdan itibaren anne sütüyle beslenemeyen bebekler için uygun olduğuna dair ifade bulunacak. Ayrıca, "önemli uyarı" veya eşdeğer bir başlık altında, "anne sütüyle beslemenin üstün olduğu ve bebek formülünün sadece tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık alanlarında niteliklere sahip bağımsız kişilerin veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer bağımsız sağlık hizmeti çalışanlarının önerisi üzerine kullanılması gereken bir ürün olduğu" belirtilecek. Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketleme, sunum ve reklamında "insana özdeş/anne sütüne özdeş", "anne gibi", "adapte/uyarlanmış" gibi ifadeler kullanılamayacak. Bebek ve devam formüllerinde genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve ürünler kullanılamayacak. Tamamen inek sütü ya da keçi sütü proteinlerinden üretilen bebek ve devam formülleri, "bebek sütü" ve "devam sütü" olarak adlandırılacak.Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalarda, "ürünün yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan sağlıklı fazla kilolu veya obez yetişkinler için olduğuna" dair ifade yer alacak. Söz konusu gıdaları kullanmaya başlamadan önce, tıp veya beslenme ve diyetetik alanlarında çalışan bir sağlık meslek mensubunun tavsiyesinin alınmasının önerildiğine dair ifade kullanılacak.