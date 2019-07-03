Bir aile yok oldu geriye acı kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir istikametinde seyir halindeki Cumali Yarıcı (32) yönetimindeki otomobil yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı olay yerinde feci şekilde can verdi. Ailenin diğer kızları Ziynet Yarıcı (8) ve Hazal Yarıcı (7) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki çocuktan Ziynet Yarıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazada 1 yaşında ki Hediye Nur Yarıcı'nın annesinin kucağında hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan Hicran Yarıcı'nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı. Feci kazada AKS ekipleri araç içinde cenazeleri çıkarırken bölgede trafik ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.Sürücü Yarıcı'nın Ahmetli Belediyesi personeli olduğu öğrenildi. Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da acılı haber sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.