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'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

'ta Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 16:09
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

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Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı
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