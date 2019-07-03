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'ta organ ticareti yapan özel hastaneye operasyon!

İstanbul'da organ ticareti yapanlara yönelik operasyonda, biri doktor 2 kişi tutuklandı. Ameliyatı yapacak olan Doç. Dr. Hayri G, organ vericisi Suriyeli Ahmet Z, organ alıcısı İsrailli Nimer H. ve tercüman Yusuf E'yi gözaltına aldı. Organ alıcısının doktora 35 bin dolar, hastaneye 10 bin dolar vereceği tespit edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 11:11
Esenyurt'ta organ ticareti yapan özel hastaneye operasyon!

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Esenyurt'taki bir özel hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 21 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, nakil ameliyatını yapacak olan Doç. Dr. Hayri G, organ vericisi Suriyeli Ahmet Z, organ alıcısı İsrailli Nimer H. ve tercüman Yusuf E'yi gözaltına aldı.

"DOKTORA 35, HASTANEYE 10 BİN DOLAR VERECEKTİM"

İncelemelerde, nakil olacak olan İsrailli Nimer G'nin ameliyatı yapacak olan doktora 35 bin dolar, hastaneye ise 10 bin dolar vereceği tespit edildi.

Şüphelilerden Yusuf E. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken Nimer H. ise sınır dışı edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Hayri G. ve Ahmet Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Esenyurt'ta organ ticareti yapan özel hastaneye operasyon!
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