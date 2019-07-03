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Evlenmeden birlikte oldular diye öldürülmüştü! Vahşette son dakika gelişmesi!

'de yaşanan olay kan dondurmuştu! Gelinin erkek kardeşi, ablasıyla nikahtan önce ilişkiye giren damadı düğün günü öldürdü. Son dakika haberine göre zanlı N.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 17:04
Evlenmeden birlikte oldular diye öldürülmüştü! Vahşette son dakika gelişmesi!

İzmir Konak'taki Güney Mahallesi'nde, ablasının nişanlısı Tugay Keser'i (24) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.G.'nin (24), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı N.G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Tugay Keser

UZUN ZAMANDIR AİLELER ARASINDA HUSUMET VARDI

Konak ilçesinde, 1 Temmuz'da meydana gelen olayda N.G, kına gecesinden bir gün sonra ablasının nişanlısı Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldürmüştü.

Öte yandan genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenilmişti.

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Evlenmeden birlikte oldular diye öldürülmüştü! Vahşette son dakika gelişmesi!
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