Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Firari hükümlü cezaevi ziyaretinde yakalandı

Firari hükümlü cezaevi ziyaretinde yakalandı

'da yargılandığı dava nedeniyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü kadın, 7 yıl sonra Kırşehir'deki cezaevinde yakınını ziyarete gelince yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 15:55
Firari hükümlü cezaevi ziyaretinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, 2012 yılında "fuhuş yaptırmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada Isparta Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen A.D, Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir yakınını ziyarete geldi.

KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI

Güvenlik görevlilerinin kimlik kontrolünde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.D, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan A.D, cezaevine gönderildi.

Selfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari hükümlü cezaevi ziyaretinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN